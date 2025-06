Burr Governance Token (BURR) деген не

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Burr Governance Token (BURR) Ресурс Ресми веб-сайт