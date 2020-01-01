BurnX (BRNX) токеномикасы
BurnX (BRNX) туралы ақпарат
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
BurnX (BRNX) токеномикасы мен бағасын талдау
BurnX (BRNX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BurnX (BRNX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BurnX (BRNX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BRNX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BRNX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BRNX токеномикасын түсінген болсаңыз, BRNX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.