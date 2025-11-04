БиржаDEX+
Burning Jup ағымдағы бағасы: 0.00215254 USD. Нақты уақыттағы BURN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BURN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Burning Jup ағымдағы бағасы: 0.00215254 USD. Нақты уақыттағы BURN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BURN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BURN туралы толығырақ

BURN Баға туралы ақпарат

BURN деген не

BURN Ресми веб-сайт

BURN Токеномикасы

BURN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Burning Jup Логотип

Burning Jup Баға (BURN)

Листингтен жойылды

1 BURN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00215273
$0.00215273$0.00215273
-10.90%1D
mexc
USD
Burning Jup (BURN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:13:26 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00204816
$ 0.00204816$ 0.00204816
24 сағаттық төмен
$ 0.00258694
$ 0.00258694$ 0.00258694
24 сағаттық жоғары

$ 0.00204816
$ 0.00204816$ 0.00204816

$ 0.00258694
$ 0.00258694$ 0.00258694

$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

-10.91%

-28.82%

-28.82%

Burning Jup (BURN) нақты уақыттағы баға $0.00215254. Соңғы 24 сағат ішінде BURN мен $ 0.00204816 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00258694 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BURN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00350848, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BURN соңғы бір сағатта -0.94% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.91%, ал соңғы 7 күнде -28.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Burning Jup (BURN) Нарықтық ақпарат

$ 156.24K
$ 156.24K$ 156.24K

--
----

$ 210.06K
$ 210.06K$ 210.06K

72.58M
72.58M 72.58M

97,577,451.35152
97,577,451.35152 97,577,451.35152

Burning Jup нарықтық капитализациясы $ 156.24K, тәуліктік сауда көлемі --. BURN айналымдағы мөлшері 72.58M, жалпы мөлшері 97577451.35152. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 210.06K.

Burning Jup (BURN) Баға тарихы USD

Бүгін, Burning Jup - USD баға өзгерісі $ -0.000263808108501157 болды.
Соңғы 30 күнде Burning Jup - USD баға өзгерісі $ +0.0027779665 болды.
Соңғы 60 күнде Burning Jup - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Burning Jup - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000263808108501157-10.91%
30 күн$ +0.0027779665+129.06%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Burning Jup (BURN) деген не

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

Burning Jup (BURN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Burning Jup Баға болжамы (USD)

Burning Jup (BURN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Burning Jup (BURN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Burning Jup.

Қазір Burning Jup баға болжамын тексеріңіз!

BURN - жергілікті валюталарға

Burning Jup (BURN) токеномикасы

Burning Jup (BURN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BURN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Burning Jup (BURN) туралы басқа сұрақтар

Burning Jup (BURN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BURN бағасы — 0.00215254 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BURN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BURN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00215254. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Burning Jup үшін нарықтық капитализация қандай?
BURN үшін нарықтық капитализация: $ 156.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BURN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BURN айналымдағы ұсынысы: 72.58M USD.
BURN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BURN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00350848 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BURN бағасы қандай болды?
BURN 0 USD ATL бағасына жетті.
BURN үшін сауда көлемі қандай?
BURN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BURN өседі ме?
BURN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BURN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:13:26 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

