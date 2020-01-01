BURN (BURN) токеномикасы
The $BURN token is an extremely hyper-deflationary currency that is built to become more scarce with each transaction that takes place within the $BURN economy.
Let it Burn! The concept is simple...
Start with a large supply to give the community a chance to participate and secure their positions. Then let the insanely deflationary Tokenomics do its part in making the token supply more and more scarce. Holders get rewarded for simply doing just that! Holding!
BurnDAO Token holders will be able to vote their owned tokens in a DAO that will allow the holders to determine the buy back and burns that will be represented in every project. In addition, DAO users holding a minimum number of tokens will have the ability to vote and submit proposals on the tokens that will be subject to vote each month. Each burn token represents a vote in the DAO.
How it works Ingrained in the Tokenomics of the Burn Token is a tax that is directly attributed to 3 different buyback and burn wallets. These wallets accumulate funds through the taxes on transactions (buys/sells) and are used to buyback tokens on the open market. The purchased tokens are directly sent to the designated burn wallet or in the case of the $BURN token - completely removed from the blockchain. These burns can take place at any time, both in a manual and an automated fashion, and the intention is to deploy the accumulated funds at strategic times.
BURNCARD NFT The BurnCard NFT is an exclusive non-fungible token in which the primary utility is to be burned at the discretion of the NFT owner. Once burned, the NFT is incinerated and removed from the blockchain, revealing a set number of BURN tokens that are automatically deposited into the same wallet that held your NFT. There are a total of 69 BurnCards that will be made available to the public. A single BurnCard NFT will be listed for 5 ETH, each containing a total of 10% of the .15% max wallet size.
BURN (BURN) токеномикасы мен бағасын талдау
BURN (BURN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BURN (BURN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BURN (BURN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BURN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BURN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BURN токеномикасын түсінген болсаңыз, BURN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BURN бағасының болжамы
BURN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BURN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.