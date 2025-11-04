БиржаDEX+
Burn On Bags ағымдағы бағасы: 0.00001767 USD. Нақты уақыттағы BURN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BURN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Burn On Bags ағымдағы бағасы: 0.00001767 USD. Нақты уақыттағы BURN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BURN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BURN туралы толығырақ

BURN Баға туралы ақпарат

BURN деген не

BURN Ресми веб-сайт

BURN Токеномикасы

BURN Баға болжамы

Burn On Bags Логотип

Burn On Bags Баға (BURN)

Листингтен жойылды

1 BURN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-32.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Burn On Bags (BURN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Burn On Bags (BURN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001763
$ 0.00001763$ 0.00001763
24 сағаттық төмен
$ 0.00003672
$ 0.00003672$ 0.00003672
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001763
$ 0.00001763$ 0.00001763

$ 0.00003672
$ 0.00003672$ 0.00003672

$ 0.00039824
$ 0.00039824$ 0.00039824

$ 0.00000635
$ 0.00000635$ 0.00000635

+0.19%

-32.27%

-37.25%

-37.25%

Burn On Bags (BURN) нақты уақыттағы баға $0.00001767. Соңғы 24 сағат ішінде BURN мен $ 0.00001763 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00003672 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BURN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00039824, ал ең төменгісі — $ 0.00000635.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BURN соңғы бір сағатта +0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -32.27%, ал соңғы 7 күнде -37.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Burn On Bags (BURN) Нарықтық ақпарат

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

--
----

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

825.59M
825.59M 825.59M

825,585,658.2533549
825,585,658.2533549 825,585,658.2533549

Burn On Bags нарықтық капитализациясы $ 14.59K, тәуліктік сауда көлемі --. BURN айналымдағы мөлшері 825.59M, жалпы мөлшері 825585658.2533549. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.59K.

Burn On Bags (BURN) Баға тарихы USD

Бүгін, Burn On Bags - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Burn On Bags - USD баға өзгерісі $ -0.0000111599 болды.
Соңғы 60 күнде Burn On Bags - USD баға өзгерісі $ +0.0000079778 болды.
Соңғы 90 күнде Burn On Bags - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-32.27%
30 күн$ -0.0000111599-63.15%
60 күн$ +0.0000079778+45.15%
90 күн$ 0--

Burn On Bags (BURN) деген не

Let's burn some bags.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Burn On Bags (BURN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Burn On Bags Баға болжамы (USD)

Burn On Bags (BURN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Burn On Bags (BURN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Burn On Bags.

Қазір Burn On Bags баға болжамын тексеріңіз!

BURN - жергілікті валюталарға

Burn On Bags (BURN) токеномикасы

Burn On Bags (BURN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BURN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Burn On Bags (BURN) туралы басқа сұрақтар

Burn On Bags (BURN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BURN бағасы — 0.00001767 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BURN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BURN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001767. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Burn On Bags үшін нарықтық капитализация қандай?
BURN үшін нарықтық капитализация: $ 14.59K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BURN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BURN айналымдағы ұсынысы: 825.59M USD.
BURN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BURN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00039824 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BURN бағасы қандай болды?
BURN 0.00000635 USD ATL бағасына жетті.
BURN үшін сауда көлемі қандай?
BURN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BURN өседі ме?
BURN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BURN баға болжамын қарап көріңіз.
Burn On Bags (BURN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

