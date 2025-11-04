БиржаDEX+
Burger Money ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BURGERS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BURGERS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BURGERS туралы толығырақ

BURGERS Баға туралы ақпарат

BURGERS деген не

BURGERS Ресми веб-сайт

BURGERS Токеномикасы

BURGERS Баға болжамы

Burger Money Логотип

Burger Money Баға (BURGERS)

Листингтен жойылды

1 BURGERS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Burger Money (BURGERS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:59 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.39%

+0.22%

-7.63%

-7.63%

Burger Money (BURGERS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BURGERS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BURGERS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BURGERS соңғы бір сағатта -1.39% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.22%, ал соңғы 7 күнде -7.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Burger Money (BURGERS) Нарықтық ақпарат

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

--
----

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Burger Money нарықтық капитализациясы $ 59.21K, тәуліктік сауда көлемі --. BURGERS айналымдағы мөлшері 91.63B, жалпы мөлшері 91633357230.0502. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 59.21K.

Burger Money (BURGERS) Баға тарихы USD

Бүгін, Burger Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Burger Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Burger Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Burger Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.22%
30 күн$ 0+22.78%
60 күн$ 0-7.50%
90 күн$ 0--

Burger Money (BURGERS) деген не

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Burger Money (BURGERS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Burger Money Баға болжамы (USD)

Burger Money (BURGERS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Burger Money (BURGERS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Burger Money.

Қазір Burger Money баға болжамын тексеріңіз!

BURGERS - жергілікті валюталарға

Burger Money (BURGERS) токеномикасы

Burger Money (BURGERS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BURGERS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Burger Money (BURGERS) туралы басқа сұрақтар

Burger Money (BURGERS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BURGERS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BURGERS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BURGERS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Burger Money үшін нарықтық капитализация қандай?
BURGERS үшін нарықтық капитализация: $ 59.21K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BURGERS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BURGERS айналымдағы ұсынысы: 91.63B USD.
BURGERS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BURGERS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BURGERS бағасы қандай болды?
BURGERS 0 USD ATL бағасына жетті.
BURGERS үшін сауда көлемі қандай?
BURGERS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BURGERS өседі ме?
BURGERS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BURGERS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:59 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

