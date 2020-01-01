Bunni (BUNNI) токеномикасы
Bunni (BUNNI) туралы ақпарат
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives.
• Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors.
• Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again.
• Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers.
• am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent.
• Surge fee: Protects against sandwiching.
• Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL.
• Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters.
• Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
Bunni (BUNNI) токеномикасы мен бағасын талдау
Bunni (BUNNI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Bunni (BUNNI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Bunni (BUNNI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BUNNI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BUNNI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BUNNI токеномикасын түсінген болсаңыз, BUNNI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
