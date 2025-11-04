БиржаDEX+
Bull Pepe ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BULLPEPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BULLPEPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BULLPEPE туралы толығырақ

BULLPEPE Баға туралы ақпарат

BULLPEPE деген не

BULLPEPE Ресми веб-сайт

BULLPEPE Токеномикасы

BULLPEPE Баға болжамы

Bull Pepe Логотип

Bull Pepe Баға (BULLPEPE)

Листингтен жойылды

1 BULLPEPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-11.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Bull Pepe (BULLPEPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:45 (UTC+8)

Bull Pepe (BULLPEPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Bull Pepe (BULLPEPE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BULLPEPE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BULLPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BULLPEPE соңғы бір сағатта -0.78% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.54%, ал соңғы 7 күнде -46.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bull Pepe (BULLPEPE) Нарықтық ақпарат

Bull Pepe нарықтық капитализациясы $ 10.35K, тәуліктік сауда көлемі --. BULLPEPE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.35K.

Bull Pepe (BULLPEPE) Баға тарихы USD

Бүгін, Bull Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bull Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bull Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bull Pepe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.54%
30 күн$ 0-72.26%
60 күн$ 0-74.38%
90 күн$ 0--

Bull Pepe (BULLPEPE) деген не

Bull Pepe is Matt Furie’s original Pepe in his rarest form — the unstoppable green bull, as seen at the top of the official Pepe website. He’s not just a meme, he’s a symbol of conviction, strength, and market resilience. As the most memeable bull in existence, Bull Pepe now charges forward on Base Chain, uniting degens through culture, humor, and onchain memes. Run with Bull Pepe this coming Bull Run.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bull Pepe (BULLPEPE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bull Pepe Баға болжамы (USD)

Bull Pepe (BULLPEPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bull Pepe (BULLPEPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bull Pepe.

Қазір Bull Pepe баға болжамын тексеріңіз!

BULLPEPE - жергілікті валюталарға

Bull Pepe (BULLPEPE) токеномикасы

Bull Pepe (BULLPEPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BULLPEPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bull Pepe (BULLPEPE) туралы басқа сұрақтар

Bull Pepe (BULLPEPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BULLPEPE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BULLPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BULLPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bull Pepe үшін нарықтық капитализация қандай?
BULLPEPE үшін нарықтық капитализация: $ 10.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BULLPEPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BULLPEPE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
BULLPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BULLPEPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BULLPEPE бағасы қандай болды?
BULLPEPE 0 USD ATL бағасына жетті.
BULLPEPE үшін сауда көлемі қандай?
BULLPEPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BULLPEPE өседі ме?
BULLPEPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BULLPEPE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:45 (UTC+8)

Bull Pepe (BULLPEPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

