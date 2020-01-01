Buddha (BUDDHA) токеномикасы
Buddha (BUDDHA) туралы ақпарат
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
Buddha (BUDDHA) токеномикасы мен бағасын талдау
Buddha (BUDDHA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Buddha (BUDDHA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Buddha (BUDDHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BUDDHA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BUDDHA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BUDDHA токеномикасын түсінген болсаңыз, BUDDHA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BUDDHA бағасының болжамы
BUDDHA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUDDHA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.