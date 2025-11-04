БиржаDEX+
Bucket Protocol BUCK Stablecoin ағымдағы бағасы: 1.002 USD. Нақты уақыттағы BUCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BUCK туралы толығырақ

BUCK Баға туралы ақпарат

BUCK деген не

BUCK Whitepaper

BUCK Ресми веб-сайт

BUCK Токеномикасы

BUCK Баға болжамы

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Логотип

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Баға (BUCK)

Листингтен жойылды

1 BUCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:18 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.984413
$ 0.984413$ 0.984413
24 сағаттық төмен
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 сағаттық жоғары

$ 0.984413
$ 0.984413$ 0.984413

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0
$ 0$ 0

+1.22%

+0.32%

+0.35%

+0.35%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) нақты уақыттағы баға $1.002. Соңғы 24 сағат ішінде BUCK мен $ 0.984413 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.011 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BUCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.23, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BUCK соңғы бір сағатта +1.22% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.32%, ал соңғы 7 күнде +0.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Нарықтық ақпарат

$ 29.64M
$ 29.64M$ 29.64M

--
----

$ 29.64M
$ 29.64M$ 29.64M

29.55M
29.55M 29.55M

29,552,803.24972843
29,552,803.24972843 29,552,803.24972843

Bucket Protocol BUCK Stablecoin нарықтық капитализациясы $ 29.64M, тәуліктік сауда көлемі --. BUCK айналымдағы мөлшері 29.55M, жалпы мөлшері 29552803.24972843. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 29.64M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Баға тарихы USD

Бүгін, Bucket Protocol BUCK Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.00318542 болды.
Соңғы 30 күнде Bucket Protocol BUCK Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.0032933736 болды.
Соңғы 60 күнде Bucket Protocol BUCK Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.0032136144 болды.
Соңғы 90 күнде Bucket Protocol BUCK Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.0027913334895878 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00318542+0.32%
30 күн$ +0.0032933736+0.33%
60 күн$ +0.0032136144+0.32%
90 күн$ +0.0027913334895878+0.28%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) деген не

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Баға болжамы (USD)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Қазір Bucket Protocol BUCK Stablecoin баға болжамын тексеріңіз!

BUCK - жергілікті валюталарға

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) токеномикасы

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BUCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) туралы басқа сұрақтар

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BUCK бағасы — 1.002 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BUCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BUCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.002. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bucket Protocol BUCK Stablecoin үшін нарықтық капитализация қандай?
BUCK үшін нарықтық капитализация: $ 29.64M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BUCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BUCK айналымдағы ұсынысы: 29.55M USD.
BUCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BUCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.23 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BUCK бағасы қандай болды?
BUCK 0 USD ATL бағасына жетті.
BUCK үшін сауда көлемі қандай?
BUCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BUCK өседі ме?
BUCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BUCK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:18 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

