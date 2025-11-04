БиржаDEX+
BTC Bull Token ағымдағы бағасы: 0.00771476 USD. Нақты уақыттағы BTCBULL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTCBULL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BTC Bull Token Баға (BTCBULL)

Листингтен жойылды

1 BTCBULL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00771476
$0.00771476$0.00771476
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BTC Bull Token (BTCBULL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:14 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.241602
$ 0.241602$ 0.241602

$ 0.00010301
$ 0.00010301$ 0.00010301

--

--

-7.46%

-7.46%

BTC Bull Token (BTCBULL) нақты уақыттағы баға $0.00771476. Соңғы 24 сағат ішінде BTCBULL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTCBULL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.241602, ал ең төменгісі — $ 0.00010301.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTCBULL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BTC Bull Token (BTCBULL) Нарықтық ақпарат

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

--
----

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

BTC Bull Token нарықтық капитализациясы $ 771.48K, тәуліктік сауда көлемі --. BTCBULL айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 771.48K.

BTC Bull Token (BTCBULL) Баға тарихы USD

Бүгін, BTC Bull Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BTC Bull Token - USD баға өзгерісі $ +0.5167553242 болды.
Соңғы 60 күнде BTC Bull Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BTC Bull Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ +0.5167553242+6,698.27%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

BTC Bull Token (BTCBULL) деген не

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BTC Bull Token (BTCBULL) Ресурс

Ресми веб-сайт

BTC Bull Token Баға болжамы (USD)

BTC Bull Token (BTCBULL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BTC Bull Token (BTCBULL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BTC Bull Token.

Қазір BTC Bull Token баға болжамын тексеріңіз!

BTCBULL - жергілікті валюталарға

BTC Bull Token (BTCBULL) токеномикасы

BTC Bull Token (BTCBULL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTCBULL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BTC Bull Token (BTCBULL) туралы басқа сұрақтар

BTC Bull Token (BTCBULL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTCBULL бағасы — 0.00771476 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTCBULL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTCBULL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00771476. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BTC Bull Token үшін нарықтық капитализация қандай?
BTCBULL үшін нарықтық капитализация: $ 771.48K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTCBULL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTCBULL айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
BTCBULL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTCBULL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.241602 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTCBULL бағасы қандай болды?
BTCBULL 0.00010301 USD ATL бағасына жетті.
BTCBULL үшін сауда көлемі қандай?
BTCBULL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BTCBULL өседі ме?
BTCBULL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTCBULL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:14 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

