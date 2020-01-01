Brrr de Money (BRRR) токеномикасы
Brrr de Money (BRRR) туралы ақпарат
BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.
Brrr de Money (BRRR) токеномикасы мен бағасын талдау
Brrr de Money (BRRR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Brrr de Money (BRRR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Brrr de Money (BRRR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BRRR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BRRR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BRRR токеномикасын түсінген болсаңыз, BRRR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.