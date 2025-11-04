БиржаDEX+
Browsr AI ағымдағы бағасы: 0.00352982 USD. Нақты уақыттағы BRWS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BRWS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BRWS туралы толығырақ

BRWS Баға туралы ақпарат

BRWS деген не

BRWS Whitepaper

BRWS Ресми веб-сайт

BRWS Токеномикасы

BRWS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Browsr AI Логотип

Browsr AI Баға (BRWS)

Листингтен жойылды

1 BRWS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00352982
$0.00352982$0.00352982
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Browsr AI (BRWS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:00 (UTC+8)

Browsr AI (BRWS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04742989
$ 0.04742989$ 0.04742989

$ 0.00327585
$ 0.00327585$ 0.00327585

--

--

0.00%

0.00%

Browsr AI (BRWS) нақты уақыттағы баға $0.00352982. Соңғы 24 сағат ішінде BRWS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BRWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04742989, ал ең төменгісі — $ 0.00327585.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BRWS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Browsr AI (BRWS) Нарықтық ақпарат

$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K

--
----

$ 35.30K
$ 35.30K$ 35.30K

5.07M
5.07M 5.07M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Browsr AI нарықтық капитализациясы $ 17.88K, тәуліктік сауда көлемі --. BRWS айналымдағы мөлшері 5.07M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 35.30K.

Browsr AI (BRWS) Баға тарихы USD

Бүгін, Browsr AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Browsr AI - USD баға өзгерісі $ -0.0004338201 болды.
Соңғы 60 күнде Browsr AI - USD баға өзгерісі $ -0.0004265441 болды.
Соңғы 90 күнде Browsr AI - USD баға өзгерісі $ +0.000151493376200435 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0004338201-12.29%
60 күн$ -0.0004265441-12.08%
90 күн$ +0.000151493376200435+4.48%

Browsr AI (BRWS) деген не

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Browsr AI (BRWS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Browsr AI Баға болжамы (USD)

Browsr AI (BRWS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Browsr AI (BRWS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Browsr AI.

Қазір Browsr AI баға болжамын тексеріңіз!

BRWS - жергілікті валюталарға

Browsr AI (BRWS) токеномикасы

Browsr AI (BRWS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BRWS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Browsr AI (BRWS) туралы басқа сұрақтар

Browsr AI (BRWS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BRWS бағасы — 0.00352982 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BRWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BRWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00352982. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Browsr AI үшін нарықтық капитализация қандай?
BRWS үшін нарықтық капитализация: $ 17.88K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BRWS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BRWS айналымдағы ұсынысы: 5.07M USD.
BRWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BRWS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04742989 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BRWS бағасы қандай болды?
BRWS 0.00327585 USD ATL бағасына жетті.
BRWS үшін сауда көлемі қандай?
BRWS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BRWS өседі ме?
BRWS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BRWS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:00 (UTC+8)

Browsr AI (BRWS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

