Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BRLA Digital BRLA (BRLA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
BRLA Digital BRLA (BRLA) туралы ақпарат

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Ресми веб-сайт:
https://brla.digital/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) токеномикасы мен бағасын талдау

BRLA Digital BRLA (BRLA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M
Жалпы қамтуы:
$ 75.69M
$ 75.69M$ 75.69M
Айналымдағы қамту:
$ 75.69M
$ 75.69M$ 75.69M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.18874
$ 0.18874$ 0.18874
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673
Қазіргі баға:
$ 0.183476
$ 0.183476$ 0.183476

BRLA Digital BRLA (BRLA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BRLA Digital BRLA (BRLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BRLA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BRLA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BRLA токеномикасын түсінген болсаңыз, BRLA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BRLA бағасының болжамы

BRLA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BRLA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.