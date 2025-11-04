БиржаDEX+
Breaking Bread ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BRBR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BRBR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BRBR туралы толығырақ

BRBR Баға туралы ақпарат

BRBR деген не

BRBR Ресми веб-сайт

BRBR Токеномикасы

BRBR Баға болжамы

Breaking Bread Логотип

Breaking Bread Баға (BRBR)

Листингтен жойылды

1 BRBR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.20%1D
USD
Breaking Bread (BRBR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:11:04 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-5.27%

-58.22%

-58.22%

Breaking Bread (BRBR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BRBR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BRBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BRBR соңғы бір сағатта +0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.27%, ал соңғы 7 күнде -58.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Breaking Bread (BRBR) Нарықтық ақпарат

$ 29.16K
$ 29.16K$ 29.16K

--
----

$ 29.16K
$ 29.16K$ 29.16K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Breaking Bread нарықтық капитализациясы $ 29.16K, тәуліктік сауда көлемі --. BRBR айналымдағы мөлшері 999.95M, жалпы мөлшері 999953274.114448. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 29.16K.

Breaking Bread (BRBR) Баға тарихы USD

Бүгін, Breaking Bread - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Breaking Bread - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Breaking Bread - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Breaking Bread - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.27%
30 күн$ 0-84.28%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Breaking Bread (BRBR) деген не

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Breaking Bread (BRBR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Breaking Bread Баға болжамы (USD)

Breaking Bread (BRBR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Breaking Bread (BRBR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Breaking Bread.

Қазір Breaking Bread баға болжамын тексеріңіз!

BRBR - жергілікті валюталарға

Breaking Bread (BRBR) токеномикасы

Breaking Bread (BRBR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BRBR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Breaking Bread (BRBR) туралы басқа сұрақтар

Breaking Bread (BRBR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BRBR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BRBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BRBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Breaking Bread үшін нарықтық капитализация қандай?
BRBR үшін нарықтық капитализация: $ 29.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BRBR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BRBR айналымдағы ұсынысы: 999.95M USD.
BRBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BRBR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BRBR бағасы қандай болды?
BRBR 0 USD ATL бағасына жетті.
BRBR үшін сауда көлемі қандай?
BRBR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BRBR өседі ме?
BRBR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BRBR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:11:04 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

