Brainrot is the most famous TikTok/Gen Z term. By looking at Google Trends data comparing a few of the more popular terms, Brainrot has significantly more searches in the last 30 days[1].
In 2024, "brain rot"[sic] was added to the Oxford English Dictionary[2] and even crowned "word of the year 2024"[3].
Brainrots and brainrot series continue to trend on TikTok, Instagram, and other platforms— including Roblox, where the game "Steal a Brainrot" has had over 16 billion lifetime visits since it launched on May 15th, 2025[4].
A lot of past/current trending memecoins fall under the broader term "brainrot" such as Italian Brainrot, Tim Cheese, Skibidi Toilet, etc. With coins like "Unc" and "Chopped" running right now, it made sense to tokenize the #1 most popular TikTok/Gen Z term.
$BRAINROT
BeMn2NsTi9Pg34MAihvWfqAq2vkBtGAkpQMs5knppump
Brainrot (BRAINROT) токеномикасы мен бағасын талдау
Brainrot (BRAINROT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Brainrot (BRAINROT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Brainrot (BRAINROT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BRAINROT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BRAINROT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BRAINROT токеномикасын түсінген болсаңыз, BRAINROT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
