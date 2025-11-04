БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BOUNCY BALL of OFiD Fun ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы E𝕏PB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. E𝕏PB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BOUNCY BALL of OFiD Fun ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы E𝕏PB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. E𝕏PB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

E𝕏PB туралы толығырақ

E𝕏PB Баға туралы ақпарат

E𝕏PB деген не

E𝕏PB Whitepaper

E𝕏PB Ресми веб-сайт

E𝕏PB Токеномикасы

E𝕏PB Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BOUNCY BALL of OFiD Fun Логотип

BOUNCY BALL of OFiD Fun Баға (E𝕏PB)

Листингтен жойылды

1 E𝕏PB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:10:34 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

-10.71%

-16.89%

-16.89%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде E𝕏PB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. E𝕏PB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, E𝕏PB соңғы бір сағатта -1.44% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.71%, ал соңғы 7 күнде -16.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Нарықтық ақпарат

$ 31.55K
$ 31.55K$ 31.55K

--
----

$ 32.23K
$ 32.23K$ 32.23K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,827.764755
999,419,827.764755 999,419,827.764755

BOUNCY BALL of OFiD Fun нарықтық капитализациясы $ 31.55K, тәуліктік сауда көлемі --. E𝕏PB айналымдағы мөлшері 978.27M, жалпы мөлшері 999419827.764755. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.23K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Баға тарихы USD

Бүгін, BOUNCY BALL of OFiD Fun - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BOUNCY BALL of OFiD Fun - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BOUNCY BALL of OFiD Fun - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BOUNCY BALL of OFiD Fun - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.71%
30 күн$ 0-27.22%
60 күн$ 0-20.53%
90 күн$ 0--

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) деген не

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

BOUNCY BALL of OFiD Fun Баға болжамы (USD)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Қазір BOUNCY BALL of OFiD Fun баға болжамын тексеріңіз!

E𝕏PB - жергілікті валюталарға

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) токеномикасы

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. E𝕏PB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) туралы басқа сұрақтар

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі E𝕏PB бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
E𝕏PB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
E𝕏PB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BOUNCY BALL of OFiD Fun үшін нарықтық капитализация қандай?
E𝕏PB үшін нарықтық капитализация: $ 31.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
E𝕏PB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
E𝕏PB айналымдағы ұсынысы: 978.27M USD.
E𝕏PB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
E𝕏PB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) E𝕏PB бағасы қандай болды?
E𝕏PB 0 USD ATL бағасына жетті.
E𝕏PB үшін сауда көлемі қандай?
E𝕏PB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл E𝕏PB өседі ме?
E𝕏PB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін E𝕏PB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:10:34 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,765.15
$106,765.15$106,765.15

+0.96%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.05
$3,630.05$3,630.05

+1.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.52
$167.52$167.52

+0.46%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9477
$0.9477$0.9477

+0.63%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,765.15
$106,765.15$106,765.15

+0.96%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.05
$3,630.05$3,630.05

+1.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.52
$167.52$167.52

+0.46%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3409
$2.3409$2.3409

+0.59%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.32
$997.32$997.32

+1.75%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0685
$0.0685$0.0685

+37.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1812
$0.1812$0.1812

-39.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000063
$0.000063$0.000063

+186.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007282
$0.0000007282$0.0000007282

+82.87%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001755
$0.0000000000001755$0.0000000000001755

+75.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0685
$0.0685$0.0685

+37.00%