Botanix Staked Bitcoin ағымдағы бағасы: 107,530 USD. Нақты уақыттағы STBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STBTC туралы толығырақ

STBTC Баға туралы ақпарат

STBTC деген не

STBTC Ресми веб-сайт

STBTC Токеномикасы

STBTC Баға болжамы

Botanix Staked Bitcoin Логотип

Botanix Staked Bitcoin Баға (STBTC)

Листингтен жойылды

1 STBTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$107,530
-3.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:03 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 107,520
24 сағаттық төмен
$ 111,691
24 сағаттық жоғары

$ 107,520
$ 111,691
$ 128,136
$ 105,793
-0.17%

-3.20%

-7.08%

-7.08%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) нақты уақыттағы баға $107,530. Соңғы 24 сағат ішінде STBTC мен $ 107,520 аралығында сауда жасалып, ал $ 111,691 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 128,136, ал ең төменгісі — $ 105,793.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STBTC соңғы бір сағатта -0.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.20%, ал соңғы 7 күнде -7.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Нарықтық ақпарат

$ 10.63M
--
$ 10.63M
98.85
98.84560015319782
Botanix Staked Bitcoin нарықтық капитализациясы $ 10.63M, тәуліктік сауда көлемі --. STBTC айналымдағы мөлшері 98.85, жалпы мөлшері 98.84560015319782. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.63M.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Botanix Staked Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -3,561.4153271189 болды.
Соңғы 30 күнде Botanix Staked Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -14,461.1720500000 болды.
Соңғы 60 күнде Botanix Staked Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -2,671.9699580000 болды.
Соңғы 90 күнде Botanix Staked Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -6,112.9567240916 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3,561.4153271189-3.20%
30 күн$ -14,461.1720500000-13.44%
60 күн$ -2,671.9699580000-2.48%
90 күн$ -6,112.9567240916-5.37%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Botanix Staked Bitcoin Баға болжамы (USD)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Botanix Staked Bitcoin (STBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Botanix Staked Bitcoin.

Қазір Botanix Staked Bitcoin баға болжамын тексеріңіз!

STBTC - жергілікті валюталарға

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) токеномикасы

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Botanix Staked Bitcoin (STBTC) туралы басқа сұрақтар

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STBTC бағасы — 107,530 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 107,530. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Botanix Staked Bitcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
STBTC үшін нарықтық капитализация: $ 10.63M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STBTC айналымдағы ұсынысы: 98.85 USD.
STBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 128,136 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STBTC бағасы қандай болды?
STBTC 105,793 USD ATL бағасына жетті.
STBTC үшін сауда көлемі қандай?
STBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STBTC өседі ме?
STBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:03 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

