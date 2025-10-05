Boss Burger ағымдағы бағасы: 0.0000874 USD. Нақты уақыттағы BOSSBURGER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOSSBURGER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Boss Burger ағымдағы бағасы: 0.0000874 USD. Нақты уақыттағы BOSSBURGER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOSSBURGER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Boss Burger Логотип

Boss Burger Баға (BOSSBURGER)

Листингтен жойылды

1 BOSSBURGER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+2.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:34:03 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841
24 сағаттық төмен
$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841

$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0.00002681
$ 0.00002681$ 0.00002681

+0.17%

+2.52%

+22.21%

+22.21%

Boss Burger (BOSSBURGER) нақты уақыттағы баға $0.0000874. Соңғы 24 сағат ішінде BOSSBURGER мен $ 0.0000841 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00009063 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOSSBURGER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00154863, ал ең төменгісі — $ 0.00002681.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOSSBURGER соңғы бір сағатта +0.17% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.52%, ал соңғы 7 күнде +22.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Boss Burger (BOSSBURGER) Нарықтық ақпарат

$ 87.40K
$ 87.40K$ 87.40K

$ 87.40K
$ 87.40K$ 87.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Boss Burger нарықтық капитализациясы $ 87.40K, тәуліктік сауда көлемі --. BOSSBURGER айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 87.40K.

Boss Burger (BOSSBURGER) Баға тарихы USD

Бүгін, Boss Burger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Boss Burger - USD баға өзгерісі $ -0.0000211156 болды.
Соңғы 60 күнде Boss Burger - USD баға өзгерісі $ -0.0000670765 болды.
Соңғы 90 күнде Boss Burger - USD баға өзгерісі $ -0.000106854120041531 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+2.52%
30 күн$ -0.0000211156-24.15%
60 күн$ -0.0000670765-76.74%
90 күн$ -0.000106854120041531-55.00%

Boss Burger (BOSSBURGER) деген не

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Ресми веб-сайт

Boss Burger Баға болжамы (USD)

Boss Burger (BOSSBURGER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Boss Burger (BOSSBURGER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Boss Burger.

Қазір Boss Burger баға болжамын тексеріңіз!

BOSSBURGER - жергілікті валюталарға

Boss Burger (BOSSBURGER) токеномикасы

Boss Burger (BOSSBURGER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOSSBURGER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Boss Burger (BOSSBURGER) туралы басқа сұрақтар

Boss Burger (BOSSBURGER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOSSBURGER бағасы — 0.0000874 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOSSBURGER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOSSBURGER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000874. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Boss Burger үшін нарықтық капитализация қандай?
BOSSBURGER үшін нарықтық капитализация: $ 87.40K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOSSBURGER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOSSBURGER айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
BOSSBURGER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOSSBURGER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00154863 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOSSBURGER бағасы қандай болды?
BOSSBURGER 0.00002681 USD ATL бағасына жетті.
BOSSBURGER үшін сауда көлемі қандай?
BOSSBURGER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BOSSBURGER өседі ме?
BOSSBURGER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOSSBURGER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:34:03 (UTC+8)

