boris ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BORIS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BORIS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

boris Баға (BORIS)

1 BORIS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-4.20%1D
boris (BORIS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:33:56 (UTC+8)

boris (BORIS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-4.22%

+27.12%

+27.12%

boris (BORIS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BORIS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BORIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00108161, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BORIS соңғы бір сағатта +0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.22%, ал соңғы 7 күнде +27.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

boris (BORIS) Нарықтық ақпарат

$ 32.93K
$ 32.93K$ 32.93K

--
----

$ 32.93K
$ 32.93K$ 32.93K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

boris нарықтық капитализациясы $ 32.93K, тәуліктік сауда көлемі --. BORIS айналымдағы мөлшері 999.90M, жалпы мөлшері 999895217.655314. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.93K.

boris (BORIS) Баға тарихы USD

Бүгін, boris - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде boris - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде boris - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде boris - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.22%
30 күн$ 0-14.62%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

boris (BORIS) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

boris (BORIS) Ресурс

Ресми веб-сайт

boris Баға болжамы (USD)

boris (BORIS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін boris (BORIS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: boris.

Қазір boris баға болжамын тексеріңіз!

BORIS - жергілікті валюталарға

boris (BORIS) токеномикасы

boris (BORIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BORIS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: boris (BORIS) туралы басқа сұрақтар

boris (BORIS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BORIS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BORIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BORIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
boris үшін нарықтық капитализация қандай?
BORIS үшін нарықтық капитализация: $ 32.93K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BORIS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BORIS айналымдағы ұсынысы: 999.90M USD.
BORIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BORIS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00108161 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BORIS бағасы қандай болды?
BORIS 0 USD ATL бағасына жетті.
BORIS үшін сауда көлемі қандай?
BORIS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BORIS өседі ме?
BORIS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BORIS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:33:56 (UTC+8)

boris (BORIS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

