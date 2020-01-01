Bop Cat (BOP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bop Cat (BOP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Bop Cat (BOP) туралы ақпарат

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

Ресми веб-сайт:
https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN

Bop Cat (BOP) токеномикасы мен бағасын талдау

Bop Cat (BOP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 182.77K
$ 182.77K$ 182.77K
Жалпы қамтуы:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
Айналымдағы қамту:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 182.77K
$ 182.77K$ 182.77K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04155681
$ 0.04155681$ 0.04155681
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00018299
$ 0.00018299$ 0.00018299

Bop Cat (BOP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bop Cat (BOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BOP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BOP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BOP токеномикасын түсінген болсаңыз, BOP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.