BOOKUSD (BUD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BOOKUSD (BUD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

BOOKUSD (BUD) туралы ақпарат

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets.

The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

Ресми веб-сайт:
https://www.bookusd.com

BOOKUSD (BUD) токеномикасы мен бағасын талдау

BOOKUSD (BUD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 70.59K
$ 70.59K
Жалпы қамтуы:
$ 67.28K
$ 67.28K
Айналымдағы қамту:
$ 67.28K
$ 67.28K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 70.59K
$ 70.59K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.9
$ 1.9
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.859142
$ 0.859142
Қазіргі баға:
$ 1.049
$ 1.049

BOOKUSD (BUD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BOOKUSD (BUD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BUD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BUD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BUD токеномикасын түсінген болсаңыз, BUD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BUD бағасының болжамы

BUD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.