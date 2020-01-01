BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) токеномикасы
Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them?
Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies.
$BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) токеномикасы мен бағасын талдау
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BOBE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BOBE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BOBE токеномикасын түсінген болсаңыз, BOBE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BOBE бағасының болжамы
BOBE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BOBE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.