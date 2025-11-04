Boochie by Matt Furie Баға (BOOCHIE)
+1.03%
+0.37%
+7.37%
+7.37%
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BOOCHIE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOOCHIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOOCHIE соңғы бір сағатта +1.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.37%, ал соңғы 7 күнде +7.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Boochie by Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 166.59K, тәуліктік сауда көлемі --. BOOCHIE айналымдағы мөлшері 420.69T, жалпы мөлшері 420690000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 166.59K.
Бүгін, Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|+0.37%
|30 күн
|$ 0
|-7.58%
|60 күн
|$ 0
|-23.53%
|90 күн
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
