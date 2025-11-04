БиржаDEX+
Boochie by Matt Furie ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BOOCHIE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOOCHIE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOOCHIE туралы толығырақ

BOOCHIE Баға туралы ақпарат

BOOCHIE деген не

BOOCHIE Ресми веб-сайт

BOOCHIE Токеномикасы

BOOCHIE Баға болжамы

Boochie by Matt Furie Логотип

Boochie by Matt Furie Баға (BOOCHIE)

Листингтен жойылды

1 BOOCHIE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:45 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+0.37%

+7.37%

+7.37%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BOOCHIE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOOCHIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOOCHIE соңғы бір сағатта +1.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.37%, ал соңғы 7 күнде +7.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Нарықтық ақпарат

$ 166.59K
$ 166.59K$ 166.59K

--
----

$ 166.59K
$ 166.59K$ 166.59K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Boochie by Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 166.59K, тәуліктік сауда көлемі --. BOOCHIE айналымдағы мөлшері 420.69T, жалпы мөлшері 420690000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 166.59K.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Баға тарихы USD

Бүгін, Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Boochie by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.37%
30 күн$ 0-7.58%
60 күн$ 0-23.53%
90 күн$ 0--

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) деген не

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Boochie by Matt Furie Баға болжамы (USD)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Boochie by Matt Furie.

Қазір Boochie by Matt Furie баға болжамын тексеріңіз!

BOOCHIE - жергілікті валюталарға

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) токеномикасы

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOOCHIE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) туралы басқа сұрақтар

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOOCHIE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOOCHIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOOCHIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Boochie by Matt Furie үшін нарықтық капитализация қандай?
BOOCHIE үшін нарықтық капитализация: $ 166.59K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOOCHIE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOOCHIE айналымдағы ұсынысы: 420.69T USD.
BOOCHIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOOCHIE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOOCHIE бағасы қандай болды?
BOOCHIE 0 USD ATL бағасына жетті.
BOOCHIE үшін сауда көлемі қандай?
BOOCHIE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BOOCHIE өседі ме?
BOOCHIE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOOCHIE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:45 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

