BONKFOLIO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BONKFOLIO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BONKFOLIO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BONKFOLIO туралы толығырақ

BONKFOLIO Баға туралы ақпарат

BONKFOLIO деген не

BONKFOLIO Ресми веб-сайт

BONKFOLIO Токеномикасы

BONKFOLIO Баға болжамы

BONKFOLIO Логотип

BONKFOLIO Баға (BONKFOLIO)

Листингтен жойылды

1 BONKFOLIO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BONKFOLIO (BONKFOLIO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:16 (UTC+8)

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.37%

+3.37%

BONKFOLIO (BONKFOLIO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BONKFOLIO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BONKFOLIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BONKFOLIO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +3.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Нарықтық ақпарат

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

--
----

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

BONKFOLIO нарықтық капитализациясы $ 7.42K, тәуліктік сауда көлемі --. BONKFOLIO айналымдағы мөлшері 999.85M, жалпы мөлшері 999846883.1906141. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.42K.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Баға тарихы USD

Бүгін, BONKFOLIO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BONKFOLIO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BONKFOLIO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BONKFOLIO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-19.13%
60 күн$ 0-37.80%
90 күн$ 0--

BONKFOLIO (BONKFOLIO) деген не

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Ресурс

Ресми веб-сайт

BONKFOLIO Баға болжамы (USD)

BONKFOLIO (BONKFOLIO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BONKFOLIO (BONKFOLIO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BONKFOLIO.

Қазір BONKFOLIO баға болжамын тексеріңіз!

BONKFOLIO - жергілікті валюталарға

BONKFOLIO (BONKFOLIO) токеномикасы

BONKFOLIO (BONKFOLIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BONKFOLIO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BONKFOLIO (BONKFOLIO) туралы басқа сұрақтар

BONKFOLIO (BONKFOLIO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BONKFOLIO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BONKFOLIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BONKFOLIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BONKFOLIO үшін нарықтық капитализация қандай?
BONKFOLIO үшін нарықтық капитализация: $ 7.42K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BONKFOLIO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BONKFOLIO айналымдағы ұсынысы: 999.85M USD.
BONKFOLIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BONKFOLIO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BONKFOLIO бағасы қандай болды?
BONKFOLIO 0 USD ATL бағасына жетті.
BONKFOLIO үшін сауда көлемі қандай?
BONKFOLIO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BONKFOLIO өседі ме?
BONKFOLIO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BONKFOLIO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:16 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

