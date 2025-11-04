БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Bonkers Meme Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNKRS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNKRS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bonkers Meme Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNKRS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNKRS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BNKRS туралы толығырақ

BNKRS Баға туралы ақпарат

BNKRS деген не

BNKRS Whitepaper

BNKRS Ресми веб-сайт

BNKRS Токеномикасы

BNKRS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bonkers Meme Token Логотип

Bonkers Meme Token Баға (BNKRS)

Листингтен жойылды

1 BNKRS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-33.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:07 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-33.99%

-25.42%

-25.42%

Bonkers Meme Token (BNKRS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BNKRS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNKRS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00153231, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNKRS соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -33.99%, ал соңғы 7 күнде -25.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Нарықтық ақпарат

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

--
----

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

566.32M
566.32M 566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416 566,321,863.056416

Bonkers Meme Token нарықтық капитализациясы $ 51.02K, тәуліктік сауда көлемі --. BNKRS айналымдағы мөлшері 566.32M, жалпы мөлшері 566321863.056416. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 51.02K.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Баға тарихы USD

Бүгін, Bonkers Meme Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bonkers Meme Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bonkers Meme Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bonkers Meme Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-33.99%
30 күн$ 0-54.03%
60 күн$ 0-45.44%
90 күн$ 0--

Bonkers Meme Token (BNKRS) деген не

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bonkers Meme Token (BNKRS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Bonkers Meme Token Баға болжамы (USD)

Bonkers Meme Token (BNKRS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bonkers Meme Token (BNKRS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bonkers Meme Token.

Қазір Bonkers Meme Token баға болжамын тексеріңіз!

BNKRS - жергілікті валюталарға

Bonkers Meme Token (BNKRS) токеномикасы

Bonkers Meme Token (BNKRS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNKRS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bonkers Meme Token (BNKRS) туралы басқа сұрақтар

Bonkers Meme Token (BNKRS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BNKRS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BNKRS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BNKRS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bonkers Meme Token үшін нарықтық капитализация қандай?
BNKRS үшін нарықтық капитализация: $ 51.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BNKRS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BNKRS айналымдағы ұсынысы: 566.32M USD.
BNKRS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BNKRS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00153231 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BNKRS бағасы қандай болды?
BNKRS 0 USD ATL бағасына жетті.
BNKRS үшін сауда көлемі қандай?
BNKRS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BNKRS өседі ме?
BNKRS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BNKRS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:09:07 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,606.11
$106,606.11$106,606.11

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.03
$3,625.03$3,625.03

+1.00%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+0.22%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9448
$0.9448$0.9448

+0.32%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,606.11
$106,606.11$106,606.11

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.03
$3,625.03$3,625.03

+1.00%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+0.22%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3360
$2.3360$2.3360

+0.38%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.45
$995.45$995.45

+1.55%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0693
$0.0693$0.0693

+38.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1758
$0.1758$0.1758

-41.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000060
$0.000060$0.000060

+172.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008100
$0.0000008100$0.0000008100

+103.41%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001761
$0.0000000000001761$0.0000000000001761

+76.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0693
$0.0693$0.0693

+38.60%