Bonk Index ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNKK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNKK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BNKK туралы толығырақ

BNKK Баға туралы ақпарат

BNKK деген не

BNKK Whitepaper

BNKK Ресми веб-сайт

BNKK Токеномикасы

BNKK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bonk Index Логотип

Bonk Index Баға (BNKK)

Листингтен жойылды

1 BNKK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+17.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bonk Index (BNKK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:08:43 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

+16.74%

-7.93%

-7.93%

Bonk Index (BNKK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BNKK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNKK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00264481, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNKK соңғы бір сағатта -1.15% өзгерді, 24 сағат ішінде +16.74%, ал соңғы 7 күнде -7.93% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bonk Index (BNKK) Нарықтық ақпарат

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

--
----

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,397.0552
999,836,397.0552 999,836,397.0552

Bonk Index нарықтық капитализациясы $ 10.91K, тәуліктік сауда көлемі --. BNKK айналымдағы мөлшері 999.84M, жалпы мөлшері 999836397.0552. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.91K.

Bonk Index (BNKK) Баға тарихы USD

Бүгін, Bonk Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bonk Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bonk Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bonk Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+16.74%
30 күн$ 0-51.88%
60 күн$ 0-96.01%
90 күн$ 0--

Bonk Index (BNKK) деген не

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bonk Index (BNKK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Bonk Index Баға болжамы (USD)

Bonk Index (BNKK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bonk Index (BNKK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bonk Index.

Қазір Bonk Index баға болжамын тексеріңіз!

BNKK - жергілікті валюталарға

Bonk Index (BNKK) токеномикасы

Bonk Index (BNKK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNKK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bonk Index (BNKK) туралы басқа сұрақтар

Bonk Index (BNKK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BNKK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BNKK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BNKK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bonk Index үшін нарықтық капитализация қандай?
BNKK үшін нарықтық капитализация: $ 10.91K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BNKK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BNKK айналымдағы ұсынысы: 999.84M USD.
BNKK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BNKK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00264481 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BNKK бағасы қандай болды?
BNKK 0 USD ATL бағасына жетті.
BNKK үшін сауда көлемі қандай?
BNKK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BNKK өседі ме?
BNKK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BNKK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:08:43 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

