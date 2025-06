Bongo (ASK) деген не

Bongo is a Solana-based AI project that combines a uniquely Aussie-themed chatbot with an interactive, community-driven content model. The AI delivers humorous, unfiltered responses with a local twist, while token holders help guide the direction of weekly real-world public pranks and stunts. The AI is in active development, aiming to match the scale of leading models while focusing on entertainment and engagement.

