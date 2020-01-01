BoltAI (BOLTAI) токеномикасы
BoltAI (BOLTAI) туралы ақпарат
BoltAI is a revolutionary AI platform created to redefine the way content is generated, offering an unparalleled suite of tools for creativity. Users can generate stunning images, high-quality videos, and unique music effortlessly. BoltAI also introduces advanced features like virtual try-on for clothes, seamless face swapping, and instant image colorization, making it a one-of-a-kind platform. The project’s mission is to democratize cutting-edge AI technology, providing users with free, easy-to-use tools that empower them to turn their creative visions into reality. Designed for accessibility and innovation, BoltAI ensures that individuals and businesses alike can harness the power of AI to transform their ideas into impactful creations.
BoltAI (BOLTAI) токеномикасы мен бағасын талдау
BoltAI (BOLTAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BoltAI (BOLTAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BoltAI (BOLTAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BOLTAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BOLTAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BOLTAI токеномикасын түсінген болсаңыз, BOLTAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
