Boi the Bear (BOI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Boi the Bear (BOI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Boi the Bear (BOI) туралы ақпарат

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore!

Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

Ресми веб-сайт:
https://boithebear.com/

Boi the Bear (BOI) токеномикасы мен бағасын талдау

Boi the Bear (BOI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 219.95K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 219.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00324427
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00021995
Boi the Bear (BOI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Boi the Bear (BOI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BOI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BOI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BOI токеномикасын түсінген болсаңыз, BOI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BOI бағасының болжамы

BOI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BOI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.