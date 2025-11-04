БиржаDEX+
Body Scan AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SCANAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SCANAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SCANAI туралы толығырақ

SCANAI Баға туралы ақпарат

SCANAI деген не

SCANAI Ресми веб-сайт

SCANAI Токеномикасы

SCANAI Баға болжамы

Body Scan AI Логотип

Body Scan AI Баға (SCANAI)

Листингтен жойылды

1 SCANAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00037174
$0.00037174$0.00037174
-4.30%1D
mexc
USD
Body Scan AI (SCANAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:04 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-4.35%

-22.80%

-22.80%

Body Scan AI (SCANAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SCANAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SCANAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00276659, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SCANAI соңғы бір сағатта +1.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.35%, ал соңғы 7 күнде -22.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Body Scan AI (SCANAI) Нарықтық ақпарат

$ 371.02K
$ 371.02K$ 371.02K

--
----

$ 371.02K
$ 371.02K$ 371.02K

999.86M
999.86M 999.86M

999,860,731.987624
999,860,731.987624 999,860,731.987624

Body Scan AI нарықтық капитализациясы $ 371.02K, тәуліктік сауда көлемі --. SCANAI айналымдағы мөлшері 999.86M, жалпы мөлшері 999860731.987624. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 371.02K.

Body Scan AI (SCANAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Body Scan AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Body Scan AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Body Scan AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Body Scan AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.35%
30 күн$ 0-59.92%
60 күн$ 0+17.85%
90 күн$ 0--

Body Scan AI (SCANAI) деген не

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Body Scan AI (SCANAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Body Scan AI Баға болжамы (USD)

Body Scan AI (SCANAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Body Scan AI (SCANAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Body Scan AI.

Қазір Body Scan AI баға болжамын тексеріңіз!

SCANAI - жергілікті валюталарға

Body Scan AI (SCANAI) токеномикасы

Body Scan AI (SCANAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SCANAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Body Scan AI (SCANAI) туралы басқа сұрақтар

Body Scan AI (SCANAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SCANAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SCANAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SCANAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Body Scan AI үшін нарықтық капитализация қандай?
SCANAI үшін нарықтық капитализация: $ 371.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SCANAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SCANAI айналымдағы ұсынысы: 999.86M USD.
SCANAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SCANAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00276659 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SCANAI бағасы қандай болды?
SCANAI 0 USD ATL бағасына жетті.
SCANAI үшін сауда көлемі қандай?
SCANAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SCANAI өседі ме?
SCANAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SCANAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:04 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

