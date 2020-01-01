Boblles (BOBLS) токеномикасы
Boblles (BOBLS) туралы ақпарат
BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.
Boblles (BOBLS) токеномикасы мен бағасын талдау
Boblles (BOBLS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Boblles (BOBLS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Boblles (BOBLS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BOBLS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BOBLS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BOBLS токеномикасын түсінген болсаңыз, BOBLS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BOBLS бағасының болжамы
BOBLS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BOBLS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.