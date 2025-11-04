БиржаDEX+
BOB ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BITCOIN BOB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BITCOIN BOB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BITCOIN BOB туралы толығырақ

BITCOIN BOB Баға туралы ақпарат

BITCOIN BOB деген не

BITCOIN BOB Ресми веб-сайт

BITCOIN BOB Токеномикасы

BITCOIN BOB Баға болжамы

BOB Логотип

BOB Баға (BITCOIN BOB)

Листингтен жойылды

1 BITCOIN BOB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BOB (BITCOIN BOB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:07:51 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-6.01%

-19.04%

-19.04%

BOB (BITCOIN BOB) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BITCOIN BOB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BITCOIN BOB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BITCOIN BOB соңғы бір сағатта -0.96% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.01%, ал соңғы 7 күнде -19.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BOB (BITCOIN BOB) Нарықтық ақпарат

$ 609.17K
$ 609.17K$ 609.17K

--
----

$ 609.17K
$ 609.17K$ 609.17K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

BOB нарықтық капитализациясы $ 609.17K, тәуліктік сауда көлемі --. BITCOIN BOB айналымдағы мөлшері 21.00T, жалпы мөлшері 21000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 609.17K.

BOB (BITCOIN BOB) Баға тарихы USD

Бүгін, BOB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BOB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BOB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BOB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.01%
30 күн$ 0+70.29%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

BOB (BITCOIN BOB) деген не

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BOB (BITCOIN BOB) Ресурс

Ресми веб-сайт

BOB Баға болжамы (USD)

BOB (BITCOIN BOB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BOB (BITCOIN BOB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BOB.

Қазір BOB баға болжамын тексеріңіз!

BITCOIN BOB - жергілікті валюталарға

BOB (BITCOIN BOB) токеномикасы

BOB (BITCOIN BOB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BITCOIN BOB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BOB (BITCOIN BOB) туралы басқа сұрақтар

BOB (BITCOIN BOB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BITCOIN BOB бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BITCOIN BOB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BITCOIN BOB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BOB үшін нарықтық капитализация қандай?
BITCOIN BOB үшін нарықтық капитализация: $ 609.17K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BITCOIN BOB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BITCOIN BOB айналымдағы ұсынысы: 21.00T USD.
BITCOIN BOB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BITCOIN BOB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BITCOIN BOB бағасы қандай болды?
BITCOIN BOB 0 USD ATL бағасына жетті.
BITCOIN BOB үшін сауда көлемі қандай?
BITCOIN BOB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BITCOIN BOB өседі ме?
BITCOIN BOB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BITCOIN BOB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:07:51 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

