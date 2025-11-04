БиржаDEX+
BNB LION ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNBLION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNBLION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BNBLION туралы толығырақ

BNBLION Баға туралы ақпарат

BNBLION деген не

BNBLION Ресми веб-сайт

BNBLION Токеномикасы

BNBLION Баға болжамы

BNB LION Логотип

BNB LION Баға (BNBLION)

Листингтен жойылды

1 BNBLION-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-49.90%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BNB LION (BNBLION) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:07:24 (UTC+8)

BNB LION (BNBLION) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.77%

-49.94%

-42.72%

-42.72%

BNB LION (BNBLION) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BNBLION мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNBLION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNBLION соңғы бір сағатта -1.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -49.94%, ал соңғы 7 күнде -42.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BNB LION (BNBLION) Нарықтық ақпарат

$ 153.98K
$ 153.98K$ 153.98K

--
----

$ 153.98K
$ 153.98K$ 153.98K

94,740.25T
94,740.25T 94,740.25T

9.474025055614446e+16
9.474025055614446e+16 9.474025055614446e+16

BNB LION нарықтық капитализациясы $ 153.98K, тәуліктік сауда көлемі --. BNBLION айналымдағы мөлшері 94,740.25T, жалпы мөлшері 9.474025055614446e+16. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 153.98K.

BNB LION (BNBLION) Баға тарихы USD

Бүгін, BNB LION - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BNB LION - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BNB LION - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BNB LION - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-49.94%
30 күн$ 0-52.61%
60 күн$ 0-81.56%
90 күн$ 0--

BNB LION (BNBLION) деген не

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BNB LION (BNBLION) Ресурс

Ресми веб-сайт

BNB LION Баға болжамы (USD)

BNB LION (BNBLION) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BNB LION (BNBLION) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BNB LION.

Қазір BNB LION баға болжамын тексеріңіз!

BNBLION - жергілікті валюталарға

BNB LION (BNBLION) токеномикасы

BNB LION (BNBLION) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNBLION токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BNB LION (BNBLION) туралы басқа сұрақтар

BNB LION (BNBLION) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BNBLION бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BNBLION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BNBLION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BNB LION үшін нарықтық капитализация қандай?
BNBLION үшін нарықтық капитализация: $ 153.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BNBLION үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BNBLION айналымдағы ұсынысы: 94,740.25T USD.
BNBLION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BNBLION барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BNBLION бағасы қандай болды?
BNBLION 0 USD ATL бағасына жетті.
BNBLION үшін сауда көлемі қандай?
BNBLION үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BNBLION өседі ме?
BNBLION биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BNBLION баға болжамын қарап көріңіз.
BNB LION (BNBLION) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

