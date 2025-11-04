BNB GOAT Баға (BGOAT)
-0.97%
-12.76%
-39.99%
-39.99%
BNB GOAT (BGOAT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BGOAT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BGOAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BGOAT соңғы бір сағатта -0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.76%, ал соңғы 7 күнде -39.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
BNB GOAT нарықтық капитализациясы $ 57.30K, тәуліктік сауда көлемі --. BGOAT айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 57.30K.
Бүгін, BNB GOAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BNB GOAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BNB GOAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BNB GOAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-12.76%
|30 күн
|$ 0
|-82.06%
|60 күн
|$ 0
|--
|90 күн
|$ 0
|--
BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.
BNB GOAT (BGOAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BGOAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды.
