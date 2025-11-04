БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BNB Frog Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNBFROG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNBFROG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BNB Frog Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BNBFROG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNBFROG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BNBFROG туралы толығырақ

BNBFROG Баға туралы ақпарат

BNBFROG деген не

BNBFROG Ресми веб-сайт

BNBFROG Токеномикасы

BNBFROG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BNB Frog Inu Логотип

BNB Frog Inu Баға (BNBFROG)

Листингтен жойылды

1 BNBFROG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0
$0$0
-20.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:45 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 сағаттық төмен
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 сағаттық жоғары

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+1.94%

-20.09%

-23.65%

-23.65%

BNB Frog Inu (BNBFROG) нақты уақыттағы баға $0. Соңғы 24 сағат ішінде BNBFROG мен $ 0.0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNBFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0, ал ең төменгісі — $ 0.0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNBFROG соңғы бір сағатта +1.94% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.09%, ал соңғы 7 күнде -23.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Нарықтық ақпарат

$ 965.32K
$ 965.32K$ 965.32K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

BNB Frog Inu нарықтық капитализациясы $ 965.32K, тәуліктік сауда көлемі --. BNBFROG айналымдағы мөлшері 8,519,880,230,176.20T, жалпы мөлшері 9.2599401150881e+24. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.05M.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Баға тарихы USD

Бүгін, BNB Frog Inu - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде BNB Frog Inu - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде BNB Frog Inu - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 90 күнде BNB Frog Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.0-20.09%
30 күн$ 0.0000000000-37.96%
60 күн$ 0.0000000000+8.00%
90 күн$ 0--

BNB Frog Inu (BNBFROG) деген не

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BNB Frog Inu (BNBFROG) Ресурс

Ресми веб-сайт

BNB Frog Inu Баға болжамы (USD)

BNB Frog Inu (BNBFROG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BNB Frog Inu (BNBFROG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BNB Frog Inu.

Қазір BNB Frog Inu баға болжамын тексеріңіз!

BNBFROG - жергілікті валюталарға

BNB Frog Inu (BNBFROG) токеномикасы

BNB Frog Inu (BNBFROG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNBFROG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BNB Frog Inu (BNBFROG) туралы басқа сұрақтар

BNB Frog Inu (BNBFROG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BNBFROG бағасы — 0.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BNBFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BNBFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BNB Frog Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
BNBFROG үшін нарықтық капитализация: $ 965.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BNBFROG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BNBFROG айналымдағы ұсынысы: 8,519,880,230,176.20T USD.
BNBFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BNBFROG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BNBFROG бағасы қандай болды?
BNBFROG 0.0 USD ATL бағасына жетті.
BNBFROG үшін сауда көлемі қандай?
BNBFROG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BNBFROG өседі ме?
BNBFROG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BNBFROG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:45 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,501.13
$106,501.13$106,501.13

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.94
$3,610.94$3,610.94

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.17
$168.17$168.17

+0.85%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9680
$0.9680$0.9680

+2.79%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,501.13
$106,501.13$106,501.13

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.94
$3,610.94$3,610.94

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.17
$168.17$168.17

+0.85%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3714
$2.3714$2.3714

+1.90%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.86
$994.86$994.86

+1.49%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06180
$0.06180$0.06180

+518.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002990
$0.0000000000002990$0.0000000000002990

+199.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009500
$0.0000009500$0.0000009500

+138.57%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000212
$0.0000212$0.0000212

+61.83%