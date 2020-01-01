BNB Agents (BNBAI) токеномикасы
BNB Agents (BNBAI) туралы ақпарат
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
BNB Agents (BNBAI) токеномикасы мен бағасын талдау
BNB Agents (BNBAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BNB Agents (BNBAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BNB Agents (BNBAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BNBAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BNBAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BNBAI токеномикасын түсінген болсаңыз, BNBAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.