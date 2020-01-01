Blue Whale (WHALE) токеномикасы
Blue Whale (WHALE) туралы ақпарат
Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them.
We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful.
We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest.
This is the energy behind the creation of Blue Whale.
Blue Whale (WHALE) токеномикасы мен бағасын талдау
Blue Whale (WHALE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Blue Whale (WHALE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Blue Whale (WHALE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WHALE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WHALE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WHALE токеномикасын түсінген болсаңыз, WHALE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.