Blue Apu ағымдағы бағасы: 0.00000967 USD. Нақты уақыттағы $BAPU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $BAPU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$BAPU туралы толығырақ

$BAPU Баға туралы ақпарат

$BAPU деген не

$BAPU Ресми веб-сайт

$BAPU Токеномикасы

$BAPU Баға болжамы

Blue Apu Логотип

Blue Apu Баға ($BAPU)

Листингтен жойылды

1 $BAPU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Blue Apu ($BAPU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:06:55 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00019161
$ 0.00019161$ 0.00019161

$ 0.00000935
$ 0.00000935$ 0.00000935

--

--

-11.22%

-11.22%

Blue Apu ($BAPU) нақты уақыттағы баға $0.00000967. Соңғы 24 сағат ішінде $BAPU мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $BAPU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00019161, ал ең төменгісі — $ 0.00000935.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $BAPU соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -11.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Blue Apu ($BAPU) Нарықтық ақпарат

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Blue Apu нарықтық капитализациясы $ 8.94K, тәуліктік сауда көлемі --. $BAPU айналымдағы мөлшері 924.64M, жалпы мөлшері 924640185.7404035. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.94K.

Blue Apu ($BAPU) Баға тарихы USD

Бүгін, Blue Apu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Blue Apu - USD баға өзгерісі $ -0.0000046474 болды.
Соңғы 60 күнде Blue Apu - USD баға өзгерісі $ -0.0000072316 болды.
Соңғы 90 күнде Blue Apu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000046474-48.06%
60 күн$ -0.0000072316-74.78%
90 күн$ 0--

Blue Apu ($BAPU) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Blue Apu ($BAPU) Ресурс

Ресми веб-сайт

Blue Apu Баға болжамы (USD)

Blue Apu ($BAPU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Blue Apu ($BAPU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Blue Apu.

Қазір Blue Apu баға болжамын тексеріңіз!

$BAPU - жергілікті валюталарға

Blue Apu ($BAPU) токеномикасы

Blue Apu ($BAPU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $BAPU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Blue Apu ($BAPU) туралы басқа сұрақтар

Blue Apu ($BAPU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $BAPU бағасы — 0.00000967 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$BAPU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$BAPU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000967. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Blue Apu үшін нарықтық капитализация қандай?
$BAPU үшін нарықтық капитализация: $ 8.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$BAPU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$BAPU айналымдағы ұсынысы: 924.64M USD.
$BAPU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$BAPU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00019161 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $BAPU бағасы қандай болды?
$BAPU 0.00000935 USD ATL бағасына жетті.
$BAPU үшін сауда көлемі қандай?
$BAPU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $BAPU өседі ме?
$BAPU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $BAPU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:06:55 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

