BlockyBoy by Matt Furie Баға (BLOCKYBOY)
-1.73%
-8.13%
-42.67%
-42.67%
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) нақты уақыттағы баға $0.00022952. Соңғы 24 сағат ішінде BLOCKYBOY мен $ 0.00019627 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00026558 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLOCKYBOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00342977, ал ең төменгісі — $ 0.00016021.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLOCKYBOY соңғы бір сағатта -1.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.13%, ал соңғы 7 күнде -42.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
BlockyBoy by Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 95.39K, тәуліктік сауда көлемі --. BLOCKYBOY айналымдағы мөлшері 420.69M, жалпы мөлшері 420690000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 95.39K.
Бүгін, BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ +0.0000013961 болды.
Соңғы 60 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ -0.0001690689 болды.
Соңғы 90 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-8.13%
|30 күн
|$ +0.0000013961
|+0.61%
|60 күн
|$ -0.0001690689
|-73.66%
|90 күн
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды.
