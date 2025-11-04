БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BlockyBoy by Matt Furie ағымдағы бағасы: 0.00022952 USD. Нақты уақыттағы BLOCKYBOY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLOCKYBOY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BlockyBoy by Matt Furie ағымдағы бағасы: 0.00022952 USD. Нақты уақыттағы BLOCKYBOY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLOCKYBOY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BLOCKYBOY туралы толығырақ

BLOCKYBOY Баға туралы ақпарат

BLOCKYBOY деген не

BLOCKYBOY Ресми веб-сайт

BLOCKYBOY Токеномикасы

BLOCKYBOY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BlockyBoy by Matt Furie Логотип

BlockyBoy by Matt Furie Баға (BLOCKYBOY)

Листингтен жойылды

1 BLOCKYBOY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00022952
$0.00022952$0.00022952
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:06:49 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00019627
$ 0.00019627$ 0.00019627
24 сағаттық төмен
$ 0.00026558
$ 0.00026558$ 0.00026558
24 сағаттық жоғары

$ 0.00019627
$ 0.00019627$ 0.00019627

$ 0.00026558
$ 0.00026558$ 0.00026558

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0.00016021
$ 0.00016021$ 0.00016021

-1.73%

-8.13%

-42.67%

-42.67%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) нақты уақыттағы баға $0.00022952. Соңғы 24 сағат ішінде BLOCKYBOY мен $ 0.00019627 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00026558 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLOCKYBOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00342977, ал ең төменгісі — $ 0.00016021.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLOCKYBOY соңғы бір сағатта -1.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.13%, ал соңғы 7 күнде -42.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Нарықтық ақпарат

$ 95.39K
$ 95.39K$ 95.39K

--
----

$ 95.39K
$ 95.39K$ 95.39K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

BlockyBoy by Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 95.39K, тәуліктік сауда көлемі --. BLOCKYBOY айналымдағы мөлшері 420.69M, жалпы мөлшері 420690000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 95.39K.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Баға тарихы USD

Бүгін, BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ +0.0000013961 болды.
Соңғы 60 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ -0.0001690689 болды.
Соңғы 90 күнде BlockyBoy by Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.13%
30 күн$ +0.0000013961+0.61%
60 күн$ -0.0001690689-73.66%
90 күн$ 0--

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) деген не

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Ресурс

Ресми веб-сайт

BlockyBoy by Matt Furie Баға болжамы (USD)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BlockyBoy by Matt Furie.

Қазір BlockyBoy by Matt Furie баға болжамын тексеріңіз!

BLOCKYBOY - жергілікті валюталарға

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) токеномикасы

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BLOCKYBOY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) туралы басқа сұрақтар

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BLOCKYBOY бағасы — 0.00022952 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BLOCKYBOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BLOCKYBOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00022952. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BlockyBoy by Matt Furie үшін нарықтық капитализация қандай?
BLOCKYBOY үшін нарықтық капитализация: $ 95.39K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BLOCKYBOY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BLOCKYBOY айналымдағы ұсынысы: 420.69M USD.
BLOCKYBOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BLOCKYBOY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00342977 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BLOCKYBOY бағасы қандай болды?
BLOCKYBOY 0.00016021 USD ATL бағасына жетті.
BLOCKYBOY үшін сауда көлемі қандай?
BLOCKYBOY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BLOCKYBOY өседі ме?
BLOCKYBOY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BLOCKYBOY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:06:49 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,598.00
$106,598.00$106,598.00

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,626.38
$3,626.38$3,626.38

+1.04%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.20
$167.20$167.20

+0.27%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9453
$0.9453$0.9453

+0.38%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,598.00
$106,598.00$106,598.00

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,626.38
$3,626.38$3,626.38

+1.04%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.20
$167.20$167.20

+0.27%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3364
$2.3364$2.3364

+0.40%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.13
$995.13$995.13

+1.52%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0695
$0.0695$0.0695

+39.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1761
$0.1761$0.1761

-41.30%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04289
$0.04289$0.04289

+328.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008100
$0.0000008100$0.0000008100

+103.41%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001652
$0.0000000000001652$0.0000000000001652

+65.20%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0695
$0.0695$0.0695

+39.00%