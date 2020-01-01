Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) токеномикасы

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) туралы ақпарат

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:

  • Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
  • Liquidity Providing
  • Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
  • Staking and NFT based governance
  • Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Ресми веб-сайт:
https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) токеномикасы мен бағасын талдау

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K
Жалпы қамтуы:
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
Айналымдағы қамту:
$ 691.06K
$ 691.06K$ 691.06K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 19.51
$ 19.51$ 19.51
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135
Қазіргі баға:
$ 0.01386194
$ 0.01386194$ 0.01386194

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BCUG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BCUG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BCUG токеномикасын түсінген болсаңыз, BCUG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BCUG бағасының болжамы

BCUG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BCUG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

