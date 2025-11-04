BlockAI Баға (BAI)
+16.31%
+13.44%
-14.03%
-14.03%
BlockAI (BAI) нақты уақыттағы баға $0.107411. Соңғы 24 сағат ішінде BAI мен $ 0.092348 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.114465 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.5, ал ең төменгісі — $ 0.061623.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BAI соңғы бір сағатта +16.31% өзгерді, 24 сағат ішінде +13.44%, ал соңғы 7 күнде -14.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
BlockAI нарықтық капитализациясы $ 71.96K, тәуліктік сауда көлемі --. BAI айналымдағы мөлшері 669.96K, жалпы мөлшері 6000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 644.47K.
Бүгін, BlockAI - USD баға өзгерісі $ +0.01272345 болды.
Соңғы 30 күнде BlockAI - USD баға өзгерісі $ -0.0258817330 болды.
Соңғы 60 күнде BlockAI - USD баға өзгерісі $ +0.0372992753 болды.
Соңғы 90 күнде BlockAI - USD баға өзгерісі $ +0.03185059225187455 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ +0.01272345
|+13.44%
|30 күн
|$ -0.0258817330
|-24.09%
|60 күн
|$ +0.0372992753
|+34.73%
|90 күн
|$ +0.03185059225187455
|+42.15%
The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.
AI Tools and Services:
Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:
$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.
Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.
Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.
The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.
