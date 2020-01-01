BlackDuckrwa (BD/SOL) токеномикасы
BlackDuckrwa (BD/SOL) туралы ақпарат
The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies.
The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.
BlackDuckrwa (BD/SOL) токеномикасы мен бағасын талдау
BlackDuckrwa (BD/SOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BlackDuckrwa (BD/SOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BlackDuckrwa (BD/SOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BD/SOL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BD/SOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BD/SOL токеномикасын түсінген болсаңыз, BD/SOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.