BlackCoin (BLK) токеномикасы
BlackCoin (BLK) туралы ақпарат
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.
BlackCoin features the following specifications:
- Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
- The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
- Recommended confirmations: 10, maturity: 500
- Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
- Defined block time target: 64 seconds
- Max reorganization depth: 500 blocks
- Inflation: about 0.95%.
- PoS block reward: 1.5 BLK + fees
- The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
- BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
BlackCoin (BLK) токеномикасы мен бағасын талдау
BlackCoin (BLK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BlackCoin (BLK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BlackCoin (BLK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BLK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BLK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BLK токеномикасын түсінген болсаңыз, BLK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
