Black Lemon AI (LEMON) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Black Lemon AI (LEMON) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Black Lemon AI (LEMON) туралы ақпарат

At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets.

Ресми веб-сайт:
https://blacklemon.ai/

Black Lemon AI (LEMON) токеномикасы мен бағасын талдау

Black Lemon AI (LEMON) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.71K
$ 3.71K
Жалпы қамтуы:
$ 6.41M
$ 6.41M
Айналымдағы қамту:
$ 6.41M
$ 6.41M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.71K
$ 3.71K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.08065
$ 0.08065
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00057888
$ 0.00057888

Black Lemon AI (LEMON) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Black Lemon AI (LEMON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LEMON токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LEMON токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LEMON токеномикасын түсінген болсаңыз, LEMON токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LEMON бағасының болжамы

LEMON қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LEMON бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.