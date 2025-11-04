БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Bitcoin on Katana ағымдағы бағасы: 106,527 USD. Нақты уақыттағы BTCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bitcoin on Katana ағымдағы бағасы: 106,527 USD. Нақты уақыттағы BTCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BTCK туралы толығырақ

BTCK Баға туралы ақпарат

BTCK деген не

BTCK Ресми веб-сайт

BTCK Токеномикасы

BTCK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bitcoin on Katana Логотип

Bitcoin on Katana Баға (BTCK)

Листингтен жойылды

1 BTCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$106,525
$106,525$106,525
-3.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:46:19 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 105,862
$ 105,862$ 105,862
24 сағаттық төмен
$ 110,532
$ 110,532$ 110,532
24 сағаттық жоғары

$ 105,862
$ 105,862$ 105,862

$ 110,532
$ 110,532$ 110,532

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 104,346
$ 104,346$ 104,346

+0.15%

-3.16%

-7.26%

-7.26%

Bitcoin on Katana (BTCK) нақты уақыттағы баға $106,527. Соңғы 24 сағат ішінде BTCK мен $ 105,862 аралығында сауда жасалып, ал $ 110,532 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 125,460, ал ең төменгісі — $ 104,346.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTCK соңғы бір сағатта +0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.16%, ал соңғы 7 күнде -7.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bitcoin on Katana (BTCK) Нарықтық ақпарат

$ 36.59M
$ 36.59M$ 36.59M

--
----

$ 36.59M
$ 36.59M$ 36.59M

344.01
344.01 344.01

344.01371759
344.01371759 344.01371759

Bitcoin on Katana нарықтық капитализациясы $ 36.59M, тәуліктік сауда көлемі --. BTCK айналымдағы мөлшері 344.01, жалпы мөлшері 344.01371759. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.59M.

Bitcoin on Katana (BTCK) Баға тарихы USD

Бүгін, Bitcoin on Katana - USD баға өзгерісі $ -3,483.5390302369 болды.
Соңғы 30 күнде Bitcoin on Katana - USD баға өзгерісі $ -13,754.4999225000 болды.
Соңғы 60 күнде Bitcoin on Katana - USD баға өзгерісі $ -3,519.4709841000 болды.
Соңғы 90 күнде Bitcoin on Katana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3,483.5390302369-3.16%
30 күн$ -13,754.4999225000-12.91%
60 күн$ -3,519.4709841000-3.30%
90 күн$ 0--

Bitcoin on Katana (BTCK) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bitcoin on Katana (BTCK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bitcoin on Katana Баға болжамы (USD)

Bitcoin on Katana (BTCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bitcoin on Katana (BTCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bitcoin on Katana.

Қазір Bitcoin on Katana баға болжамын тексеріңіз!

BTCK - жергілікті валюталарға

Bitcoin on Katana (BTCK) токеномикасы

Bitcoin on Katana (BTCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bitcoin on Katana (BTCK) туралы басқа сұрақтар

Bitcoin on Katana (BTCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTCK бағасы — 106,527 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 106,527. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bitcoin on Katana үшін нарықтық капитализация қандай?
BTCK үшін нарықтық капитализация: $ 36.59M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTCK айналымдағы ұсынысы: 344.01 USD.
BTCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 125,460 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTCK бағасы қандай болды?
BTCK 104,346 USD ATL бағасына жетті.
BTCK үшін сауда көлемі қандай?
BTCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BTCK өседі ме?
BTCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTCK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:46:19 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,633.22
$106,633.22$106,633.22

+0.83%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,616.26
$3,616.26$3,616.26

+0.76%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.73
$168.73$168.73

+1.19%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9659
$0.9659$0.9659

+2.56%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,633.22
$106,633.22$106,633.22

+0.83%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,616.26
$3,616.26$3,616.26

+0.76%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.73
$168.73$168.73

+1.19%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3750
$2.3750$2.3750

+2.06%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.10
$997.10$997.10

+1.72%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06130
$0.06130$0.06130

+513.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002688
$0.0000000000002688$0.0000000000002688

+168.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009500
$0.0000009500$0.0000009500

+138.57%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000295
$0.0000295$0.0000295

+125.19%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%