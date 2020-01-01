Bitcoin on Base (BTCB) токеномикасы

Bitcoin on Base (BTCB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bitcoin on Base (BTCB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Bitcoin on Base (BTCB) туралы ақпарат

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Please update the description to the following:

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Ресми веб-сайт:
https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) токеномикасы мен бағасын талдау

Bitcoin on Base (BTCB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Жалпы қамтуы:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
Айналымдағы қамту:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.136227
$ 0.136227$ 0.136227
Қазіргі баға:
$ 0.175378
$ 0.175378$ 0.175378

Bitcoin on Base (BTCB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bitcoin on Base (BTCB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BTCB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BTCB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BTCB токеномикасын түсінген болсаңыз, BTCB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BTCB бағасының болжамы

BTCB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BTCB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.