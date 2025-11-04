БиржаDEX+
Bitcoin Bob ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ₿O₿-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ₿O₿ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

₿O₿ туралы толығырақ

₿O₿ Баға туралы ақпарат

₿O₿ деген не

₿O₿ Ресми веб-сайт

₿O₿ Токеномикасы

₿O₿ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bitcoin Bob Логотип

Bitcoin Bob Баға (₿O₿)

Листингтен жойылды

1 ₿O₿-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00042086
+0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:04:26 (UTC+8)

Bitcoin Bob (₿O₿) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.03776657
$ 0
--

+0.87%

-13.08%

-13.08%

Bitcoin Bob (₿O₿) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ₿O₿ мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ₿O₿ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03776657, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ₿O₿ соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.87%, ал соңғы 7 күнде -13.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bitcoin Bob (₿O₿) Нарықтық ақпарат

$ 8.84K
--
$ 8.84K
21.00M
21,000,000.0
Bitcoin Bob нарықтық капитализациясы $ 8.84K, тәуліктік сауда көлемі --. ₿O₿ айналымдағы мөлшері 21.00M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.84K.

Bitcoin Bob (₿O₿) Баға тарихы USD

Бүгін, Bitcoin Bob - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bitcoin Bob - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bitcoin Bob - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bitcoin Bob - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.87%
30 күн$ 0-24.30%
60 күн$ 0-59.99%
90 күн$ 0--

Bitcoin Bob (₿O₿) деген не

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bitcoin Bob (₿O₿) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bitcoin Bob Баға болжамы (USD)

Bitcoin Bob (₿O₿) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bitcoin Bob (₿O₿) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bitcoin Bob.

Қазір Bitcoin Bob баға болжамын тексеріңіз!

₿O₿ - жергілікті валюталарға

Bitcoin Bob (₿O₿) токеномикасы

Bitcoin Bob (₿O₿) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ₿O₿ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bitcoin Bob (₿O₿) туралы басқа сұрақтар

Bitcoin Bob (₿O₿) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ₿O₿ бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
₿O₿-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
₿O₿-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bitcoin Bob үшін нарықтық капитализация қандай?
₿O₿ үшін нарықтық капитализация: $ 8.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
₿O₿ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
₿O₿ айналымдағы ұсынысы: 21.00M USD.
₿O₿ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
₿O₿ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03776657 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ₿O₿ бағасы қандай болды?
₿O₿ 0 USD ATL бағасына жетті.
₿O₿ үшін сауда көлемі қандай?
₿O₿ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ₿O₿ өседі ме?
₿O₿ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ₿O₿ баға болжамын қарап көріңіз.
Bitcoin Bob (₿O₿) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

