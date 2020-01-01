BiorBank (BYB) токеномикасы
BiorBank (BYB) туралы ақпарат
BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.
BiorBank (BYB) токеномикасы мен бағасын талдау
BiorBank (BYB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BiorBank (BYB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BiorBank (BYB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BYB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BYB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BYB токеномикасын түсінген болсаңыз, BYB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
