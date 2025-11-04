БиржаDEX+
BiomeAI ағымдағы бағасы: 0.03955941 USD. Нақты уақыттағы BIOMEAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BIOMEAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BIOMEAI туралы толығырақ

BIOMEAI Баға туралы ақпарат

BIOMEAI деген не

BIOMEAI Ресми веб-сайт

BIOMEAI Токеномикасы

BIOMEAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BiomeAI Логотип

BiomeAI Баға (BIOMEAI)

Листингтен жойылды

1 BIOMEAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-12.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BiomeAI (BIOMEAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:45:21 (UTC+8)

BiomeAI (BIOMEAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+3.10%

-12.77%

-31.08%

-31.08%

BiomeAI (BIOMEAI) нақты уақыттағы баға $0.03955941. Соңғы 24 сағат ішінде BIOMEAI мен $ 0.02533665 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0454979 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BIOMEAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.394381, ал ең төменгісі — $ 0.02349287.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BIOMEAI соңғы бір сағатта +3.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.77%, ал соңғы 7 күнде -31.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BiomeAI (BIOMEAI) Нарықтық ақпарат

BiomeAI нарықтық капитализациясы $ 233.84K, тәуліктік сауда көлемі --. BIOMEAI айналымдағы мөлшері 5.90M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 396.13K.

BiomeAI (BIOMEAI) Баға тарихы USD

Бүгін, BiomeAI - USD баға өзгерісі $ -0.00579331953230614 болды.
Соңғы 30 күнде BiomeAI - USD баға өзгерісі $ -0.0339205484 болды.
Соңғы 60 күнде BiomeAI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BiomeAI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00579331953230614-12.77%
30 күн$ -0.0339205484-85.74%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

BiomeAI (BIOMEAI) деген не

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BiomeAI (BIOMEAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

BiomeAI Баға болжамы (USD)

BiomeAI (BIOMEAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BiomeAI (BIOMEAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BiomeAI.

Қазір BiomeAI баға болжамын тексеріңіз!

BIOMEAI - жергілікті валюталарға

BiomeAI (BIOMEAI) токеномикасы

BiomeAI (BIOMEAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BIOMEAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BiomeAI (BIOMEAI) туралы басқа сұрақтар

BiomeAI (BIOMEAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BIOMEAI бағасы — 0.03955941 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BIOMEAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BIOMEAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03955941. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BiomeAI үшін нарықтық капитализация қандай?
BIOMEAI үшін нарықтық капитализация: $ 233.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BIOMEAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BIOMEAI айналымдағы ұсынысы: 5.90M USD.
BIOMEAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BIOMEAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.394381 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BIOMEAI бағасы қандай болды?
BIOMEAI 0.02349287 USD ATL бағасына жетті.
BIOMEAI үшін сауда көлемі қандай?
BIOMEAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BIOMEAI өседі ме?
BIOMEAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BIOMEAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:45:21 (UTC+8)

BiomeAI (BIOMEAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

